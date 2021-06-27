Курьер на самокате попал в реанимацию после ДТП с каршерингом в Петроградском районе

Место ДТП с электросамокатом и каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП с электросамокатом и каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Петроградском районе Петербурга курьер «Яндекс.Еды» врезался в каршеринговый автомобиль.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 27 июня, на Большом проспекте Петроградской стороны. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что на место аварии приехала «скорая помощь». По словам очевидцев, самокатчик двигался по автобусной полосе против движения потока. Не заметив красный сигнал светофора, он въехал в пересекавшую дорогу каршеринговую иномарку.

В результате курьер повредил шею, получил черепно-мозговую травму и открытый прелом руки. Пострадавшего увезла «скорая», а каршеринг и его пассажиры отправились в ГИБДД.

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