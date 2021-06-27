На Васильевском острове столкнулись пять машин

На перекрестке 8-й лини Васильевского острова и набережной реки Смоленки произошло массовое ДТП. Участниками столкновения, по предварительным данным, стали пять машин.

Авария случилась сегодня утром, 27 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на проезжей части неподалеку от пешеходного перехода стоит несколько автомобилей со включенным аварийным сигналом. Участники столкновения заняли все полосы попутного движения и одну полосу «встречки».

По словам очевидцев, автомобиль KIA вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW. Немецкая иномарка в свою очередь столкнулась с несколькими другими автомобилями. Другие подробности и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг пробил ограждение на перекрестке Луначарского и Энгельса.