На Васильевском острове столкнулись пять машин

На перекрестке 8-й лини Васильевского острова и набережной реки Смоленки произошло массовое ДТП. Участниками столкновения, по предварительным данным, стали пять машин.
Авария случилась сегодня утром, 27 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что на проезжей части неподалеку от пешеходного перехода стоит несколько автомобилей со включенным аварийным сигналом. Участники столкновения заняли все полосы попутного движения и одну полосу «встречки».
По словам очевидцев, автомобиль KIA вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW. Немецкая иномарка в свою очередь столкнулась с несколькими другими автомобилями. Другие подробности и информация о возможных пострадавших не приводятся.
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