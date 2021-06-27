Мужчина прыгнул с Ладожского моста и теперь его ждет операция

Мужчина сломал колено и, кажется, не обойдется без хирургического вмешательства.

Мужчина, запомнившийся петербуржцам прыжком в Неву, решил повторить свой трюк, но уже поближе к дому. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел 26 июня. Мужчина, который прыгнул в воду после поражения сборной России по футболу на Евро-2020, заявил, что у него есть мечта – оказаться в воде, прыгнув с Ладожского моста. Он летел в воду с высоты 17 метров. В результате мужчина получил травму: он сломал колено и, кажется, его ждет серьезная операция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Невы спасали поляка, который решил освежиться в жаркий день. Мужчина исполнил сальто и оказался в воде.