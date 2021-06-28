Во Всеволожском районе среди ночи сгорела дача

Во Всеволожском районе среди ночи сгорела дача
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти сгорел дачный дом. С огнем боролись 10 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 28 июня, в СНТ Арсенал. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:25. К месту происшествия оперативно направили десять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил в дачном доме 30 квадратных метров. Потушить пламя удалось к 3:45.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в кирпичном здании на Трефолева тушили 17 спасателей. Горела обстановка в помещении.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

Новости партнеров
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали ...
В Приморском районе на обочине лежит сбитый лось
Снесенная крыша, потерянный бампер, переломанные ноги и увезенные на скорой ...
Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования ...
В торговых центрах Петербурга будут развернуты дополнительные пункты для ...
В Ленобласти простились с экипажем рухнувшего под Гачтиной вертолета Росгвардии
Президент России Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям ...