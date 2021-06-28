Во Всеволожском районе среди ночи сгорела дача

Во Всеволожском районе Ленобласти сгорел дачный дом. С огнем боролись 10 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 28 июня, в СНТ Арсенал. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:25. К месту происшествия оперативно направили десять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил в дачном доме 30 квадратных метров. Потушить пламя удалось к 3:45.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в кирпичном здании на Трефолева тушили 17 спасателей. Горела обстановка в помещении.