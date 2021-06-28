Девушку госпитализировали после падения с семиметрового обрыва в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти девушка упала с 7-метрового обрыва. Пострадавшую доставили в больницу.

Инцидент произошел у реки в поселке им. Свердлова. После падения с высоты 21-летняя пострадавшая потеряла сознание.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушку экстренно доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Коллонтай в Петербурге девушка упала с 25 этажа. Прибыв к месту происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили чудовищную картину: женщина упала на балконный козырек над парадной, но удар был такой силы, что её нижняя часть тела оказалась на тротуаре, а верхняя осталась лежать на козырьке.