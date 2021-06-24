Во Всеволожске строитель разбился насмерть во время работы, а на улице Коллонтай девушка упала с 25 этажа: тело пришлось собирать по частям

Около семи утра 23 июня в Невском районе Петербурга на улице Коллонтай с большой высоты упала неизвестная женщина. Днем ранее в больнице Всеволожска скончался рабочий, который рухнул со второго этажа на стройке.

В 7:41 23 июня в дежурную часть полиции Невского района поступила информация о падении человека с высоты. Прибыв к месту происшествия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили чудовищную картину: женщина упала на балконный козырек над парадной, но удар был такой силы, что её нижняя часть тела оказалась на тротуаре, а верхняя осталась лежать на козырьке.

По предварительной версии, погибшая упала с высоты 25 этажа. Личность девушки установить пока не удалось, однако полицейские опросили свидетелей происшествия. Так, на общедомовом балконе погибшую заметил охранник. Он понял, что женщина в опасности и бросился в парадную, чтобы ей помочь. Увы, когда мужчина поднялся наверх, было поздно.

Обстоятельства трагического инцидента, личность умершей и причины падения еще предстоит выяснить стражам порядка.

А в 13:30 из Всеволжоской клинической больницы в дежурную часть УМВД по Всеволожскому району поступила информация смерти пациента. 22-летний строитель, гражданин Узбекистана был госпитализирован в МКБ 17 июня. Молодой человек работал на стройке многоквартирного 12-этажного дома и в результате несчастного случая упал, предположительно, с высоты второго этажа.