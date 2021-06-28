Полиция задержала жителя Луги, подозреваемого в убийстве падчерицы, на которой он женился

Полиция задержала жителя Луги, подозреваемого в убийстве падчерицы, на которой он женился
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы задержали жителя Луги, подозреваемого в убийстве молодой жены, которая ранее приходилась ему падчерицей. Мужчину поймали под Брянском.

Как сообщает 47news, 31-летнего мужчину задержали вечером 26 июня в Брянской области. Его подозревают в убийстве 19-летней жены. Накануне его доставили в Лугу и поместили в изолятор. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

Тело пропавшей девушки ищут в деревне Крупели Лужского района. По данным следствия, мужчина задушил супругу во время ссоры в машине на трассе, а затем закопал. После мать подала заявление в полицию о пропаже дочери.

Издание пишет, что ранее житель Луги был женат на матери девушки. Спустя некоторое время случился развод, а после мужчина женился на бывшей падчерице. У них родилось двое детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителя Луги разыскивают по подозрению в убийстве падчерицы.

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