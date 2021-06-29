Роспотребнадзор рассказал, почему жара полезна

Жара не влияет на скорость распространения коронавирусной инфекции так, как было принято считать еще совсем недавно, однако довольно теплая погода может принести даже пользу.

О том, как жара положительно влияет на быстроту распространения COVID-19 рассказал специалист Роспотребнадзора. Как пишет ТАСС, со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, прямое влияние не доказано, хотя при этом замечены несколько полезных свойств жары.

Аномальная жара заставляет жителей России меньше времени проводить на улице. Так можно снизить скорость распространения ковида.

К тому же, лучи ультрафиолета ускоряют темпы ликвидации вируса на поверхностях. Стоит отметить, что получение коронавируса от заражения путем соприкосновения с поверхностью — не основная форма. В связи с этим такой фактор не имеет решающего значения.

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