В Москве врач самостоятельно подключил себя к аппарату ИВЛ и умер

В Москве врач самостоятельно подключил себя к аппарату ИВЛ и умер
Аппараты ИВЛ жизненно необходимы при пневмонии. Фото: Pixabay

Причины смерти мужчины до сих пор не выяснены.

В Москве врач скончался после того, как подключил себя к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник уверяет, что все случилось 25 июня. Врач, находящийся дома, почувствовал недомогание. Чтобы улучшить состояние, он подключил себя к аппарату ИВЛ, который находился у него в распоряжении. После этого мужчина умер – его тело нашел брат, который приехал навестить врача, так как тот перестал выходить на связь.

Обстоятельства смерти выясняются. Признаков насильственных действий на теле не обнаружено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 600 коронавирусных пациентов.

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