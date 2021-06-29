Яхтсмены из Петербурга пропали в Атлантике: они не выходят на связь уже месяц

Мужчина и его спутница перестали выходить на связь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина и его спутница перестали выходить на связь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Дочь пропавшего мужчины боится, что лодка попала в шторм.

Жительница Санкт-Петербурга бьет тревогу: ее отец и его 62-летняя спутница целый месяц не выходят на связь. Она боится, что яхтсмены пропали в волах Атлантического океана. Об этом пишет РБК.

Известно, что яхтсмены отправились в путешествие по маршруту от Гран-Канарии до Мадейры. Родственники уверяют, что в какой-то момент пара перестала выходить на связь – это произошло 3 июня. В соцсетях они также не объявляются. Есть предположение, что лодка попала в шторм.

Про мужчину говорится, что он водит лодки с 18 лет, а последние пять лет проводит экспедиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что этим летом в Петербурге и Ленобласти пропали 20 детей.