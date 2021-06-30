Признаки заражения после прививки и премия за вакцинацию: новое о COVID-19 в России и мире

В мире продолжается кампания по вакцинации населения. Не везде она идет темпами, которые планировались ранее. В некоторых странах решили выплачивать премию за прививку. Россиян пытаются убедить в том, что риски заразиться повторно сохраняются.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает вакцинироваться всех и не полагаться на тесты на антитела. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что такой тест не должен быть главным фактором в принятии решения о вакцинации от COVID-19, поскольку их наличие не гарантирует защиту от вируса.

По ее словам, лучший способ достичь хорошего иммунитета – это прививка.

О риске повторного заражения при вакцинации сообщила и заместитель председателя России Татьяна Голикова.

«Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс», — заметила она.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что 90% россиян заражены индийским штаммом коронавируса. Он убежден в том, что остановить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации.

В России, впрочем, достичь желаемых темпов вакцинации пока не получается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее планировалось, что 60% россиян будут привиты к осени. При этом он заметил: в последнее время темпы вакцинации набрали хорошую динамику, но сроки будут сдвигаться.

В Греции для того, чтобы мотивировать граждан привиться, решили выплачивать премии в 150 евро. Денежные выплаты положены молодым людям.

Отметим, что шанс заболеть имеют даже те, кто прошел вакцинацию. Эксперты назвали четыре признака такого заражения. Чаще всего пациенты в этом случае жалуются на головную боль, насморк, чихание и боль в горле. Реже встречается кашель.