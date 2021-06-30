Путин о газификации: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно

Путин о газификации: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Российский президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня напомнил, что газ должен бесплатно доводиться до границ земельных участков граждан.

По словам главы государства, от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Он заявил, что все расходы за «последнюю милю» берет на себя газораспределительная организация или государство.

Сам потребитель будет самостоятельно оплачивать прокладку газовой труды от границ своего участка к дому и газовое оборудование.

Путин также добавил, что сейчас в правительстве готовят новый типовой договор по газификации частных домов, который позволит избежать завышения цен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что банки не смогут оставлять взявшего кредит человека с суммой ниже прожиточного минимума, заявил Путин.

владимир путин газификация прямая линия


 

Новости партнеров
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин о газификации: от магистральной трубы до домовладения труба должна ...
Петербуржцам обещают дожди 1 июля
Путин рассказал, какие его мечты не могут исполниться
Суд Петербурга продлил арест депутату Ковалю, которого обвиняют в получении ...
Путин о кредитах: банки не смогут оставлять человека с суммой ниже ...
Путин напомнил, что разовые «детские выплаты» для первоклассников ...
На КАД грузовик после ДТП рассыпал кирпичи
Владимир Путин рассказал, стоял ли мир на пороге Третьей мировой, когда ...