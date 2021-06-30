Путин о газификации: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно

Российский президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня напомнил, что газ должен бесплатно доводиться до границ земельных участков граждан.

По словам главы государства, от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Он заявил, что все расходы за «последнюю милю» берет на себя газораспределительная организация или государство.

Сам потребитель будет самостоятельно оплачивать прокладку газовой труды от границ своего участка к дому и газовое оборудование.

Путин также добавил, что сейчас в правительстве готовят новый типовой договор по газификации частных домов, который позволит избежать завышения цен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что банки не смогут оставлять взявшего кредит человека с суммой ниже прожиточного минимума, заявил Путин.