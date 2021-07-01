Стало известно, с какой вакциной россиян пустят в Турцию

Стало известно, с какой вакциной россиян пустят в Турцию
Анкара разрешила въезд российским туристам без ПЦР-теста, которые привиты любой из российских вакцин. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Российские туристы при въезде в Турцию могут предоставить сертификат о вакцинации любой вакциной, которая зарегистрирована в РФ. Об этом сообщило посольство Турции в Москве.

Предоставить соответствующий сертификат на английском языке с данными загранпаспорта туристам потребуется при посадке на борт самолета и на погранконтроле. Получить его можно через портал госуслуг.

По данным АТОР, принимаются сертификаты о вакцинации любым российским препаратом— «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». С момента последнего укола должно пройти не меньше 14 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что населению необходимо прививаться от COVID-19, чтобы коронавирус исчез в России. Президент страны подчеркнул, что российские вакцины, в частности, «Спутник V», абсолютно безвредны для здоровья людей.

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