Суд приостановил разбирательство по причалам Речного вокзала в Петербурге

"Анхель" намерен обсудить с властями совместное использование причалов после их выкупа. Фото: pixabay

"Анхель" намерен обсудить с властями совместное использование причалов после их выкупа. Фото: pixabay

Ярославская компания «Анхель» попросила суд приостановить разбирательство по кассационной жалобе властей Петербурга на решение по выкупу трех причалов Речного вокзала.

Компания «Анхель», арендующая причалы с 2014 года, пытается найти компромисс для совместного использования инфраструктуры порта. Арендатор подала ходатайство об отложении судебного процесса 29 июня — за день до очередного судебного слушания.

Напомним, что кассационный суд должен вынести решение по искам Комитета имущественных отношений и Комитета по транспорту в отношении признания прав владения причалами Речного вокзала.

Речь идет о трех причалах Речного вокзала, расположенного на проспекте Обуховской Обороны. Общая площадь причалов превышает 5,6 тысячи квадратных метров. Главный претендент на причалы — компания «Анхель» из Ярославской области, которая арендует причалы с 2014 года.

Однако городские власти не хотят отдавать городское имущество в руки частной компании. Через суд Смольный пытается помешать арендатору воспользоваться преимущественным правом выкупа.

Вместо того, чтобы продолжить судебные разбирательства, «Анхель» намерен обсудить с властями совместное использование причалов после их выкупа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что причалы речного вокзала Петербурга, которыми сейчас владеет Смольный, получит частная компания. Судьбу трех причалов определил тринадцатый апелляционный арбитражный суд. Передачу причалов правительству признали незаконной.