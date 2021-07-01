Ученые из Петербурга предсказали пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета рассказали, когда в Москве наступит пик заболеваемости коронавирусом.

По их мнению, это может произойти к середине сентября. Ученые создали математическую модель из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Эта модель позволяет построить девять кривых распространения коронавируса, сообщают «Известия».

В случае реализации сценария, отвечающего пятой кривой, число активных пациентов с ковидом в Москве составит порядка 225 тыс. человек. Примерная дата третьего пика, по прогнозам специалистов, наступит 19 сентября.

В Москве за сутки выявлено 7 597 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1 690 человек, скончались 108 пациентов. На ИВЛ находятся 709 человек. В городе выздоровели ещё 5 934 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 164 653.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом среди молодых людей. Многие из них болеют в тяжелой форме, сообщила врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич.