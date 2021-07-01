В Петербурге 1 июля отмечают День реставратора: для города это особая дата

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил реставраторов с их профессиональным праздником.

Сегодня, в четверг, 1 июля, в Российской Федерации значится Днем реставраторов. Для Северной столицы это значимая дата, потому как впервые праздник создали именно здесь. Тех, кто имеет отношение к данной сфере поздравил градоначальник города на Неве Александр Беглов. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

«76 лет назад, после Победы, была создана Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская. В послевоенные годы наши реставраторы совершили настоящий подвиг, восстановив ансамбли Петергофа, Царского Села, Павловска, Гатчины», — отметил градоначальник.

В данный момент в Петербурге девять тысяч памятников охраняет государство. Кроме этого, исторический центр и пригороды находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

Кроме этого, к петербуржцам обратился председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров.

Он заявил, что сегодняшние реставраторы Петербурга будто бы преемники традиций известной во всем мире ленинградской и петербургской школы. Так, после воссоздания архитектурных шедевров, в город приезжают туристы со всего мира, чтобы полюбоваться произведениями искусств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда откроют памятник Николаю I на Исаакиевской площади после реставрации.