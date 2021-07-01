Июнь 2021 года в Петербурге стал самым засушливым за последние 70 лет

Первый летний месяц 2021 года в Петербурге признали самым засушливым за последние 70 лет. Вся вторая декада месяца в Северной столице была аномальная жара.

Специалисты погодного центра «Фобос» пришли к выводу, что прошлый месяц является самым засушливым за последние 70 лет. Июнь 2021 стал самым сухим за всю историю инструментальных наблюдений за погодой.

Средняя температура воздуха в последние недели была в районе +21,4 градуса. Такой показатель больше традиционных климатических значений на 5,3 градуса, отметил специалист «Фобоса» Михаил Леус.

Кроме того, в городе наблюдались температурные рекорды в +35 градусов. Было такое, что столбик поднялся до +35,9 градусов. А это уже на 1,3 градуса больше, чем фиксировалось 23 года назад, 15 июня 1998 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге.