Июнь 2021 года в Петербурге стал самым засушливым за последние 70 лет

Июнь 2021 года в Петербурге стал самым засушливым за последние 70 лет
В Петербурге июнь стал самым засушливым. Фото: Pixabay

Первый летний месяц 2021 года в Петербурге признали самым засушливым за последние 70 лет. Вся вторая декада месяца в Северной столице была аномальная жара.

Специалисты погодного центра «Фобос» пришли к выводу, что прошлый месяц является самым засушливым за последние 70 лет. Июнь 2021 стал самым сухим за всю историю инструментальных наблюдений за погодой.

Средняя температура воздуха в последние недели была в районе +21,4 градуса. Такой показатель больше традиционных климатических значений на 5,3 градуса, отметил специалист «Фобоса» Михаил Леус.

Кроме того, в городе наблюдались температурные рекорды в +35 градусов. Было такое, что столбик поднялся до +35,9 градусов. А это уже на 1,3 градуса больше, чем фиксировалось 23 года назад, 15 июня 1998 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге.

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