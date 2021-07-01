Вакцинацию на Финляндском вокзале прошли больше 1000 человек

Вакцинацию на Финляндском вокзале прошли больше 1000 человек
За день там могут привить до 50 человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

За месяц более тысячи человек привились от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации на Финляндском вокзале.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, пункт вакцинации на Финляндском вокзале открыли 1 июня. Вакцинацию проводят ежедневно с 8 до 20 часов. За день там могут привить до 50 человек.

Чтобы привиться от коронавируса, нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Уже на месте медики проведут осмотр на наличие противопоказаний.

Работники железнодорожного транспорта также могут вакцинироваться в железнодорожном медучреждении, в медпункте на предприятии или оформить коллективную заявку с выездом мобильной бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с начала года прививку от COVID сделали более 3 тысяч деятелей культуры.

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