В ФМБА заявили, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом

В ФМБА заявили, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом
Аллергики реже болеют коронавирусом. Фото: Pixabay

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов рассказал, что заболеваемость коронавирусом значительно ниже среди пациентов с аллергией.

Хаитов заявил в беседе с РИА Новости, пандемия коронавируса началась уже полтора года назад, и с самого начала у ученых были данные о том, что аллергики реже заболевают COVID-19. Специалист отметил, что исследователи уже сделали несколько предположений о связи аллергии и низкой заболеваемости коронавирусом, но все они пока не подтверждены.

Он также подчеркнул, ссылаясь на данные зарубежных ученых, что для пациентов с коронавирусом, страдающим от аллергической бронхиальной астмы, наличие ковида не усиливает риск тяжелого течения болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «Дельта» выявили у 90% россиян на ИВЛ.

аллергия заражение коронавирусом фмба


 

Новости партнеров
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российский суд впервые изъял единственное жилье у гражданина-банкрота
В «Векторе» рассказали, чем новая вакцина ...
В ФМБА заявили, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом
Мариинская больница найдет новую охрану после проникновения в палату ...
Водная полиция устроила погоню за гидроциклом на Малой Невке
Пчелиный улей в виде «Лахта-центра» нашли во дворе жилого дома в ...
В аэропорту Пулково в пятницу задержали три рейса
Певице Бритни Спирс отказали по делу о лишении отца статуса опекуна