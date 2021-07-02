В ФМБА заявили, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов рассказал, что заболеваемость коронавирусом значительно ниже среди пациентов с аллергией.

Хаитов заявил в беседе с РИА Новости, пандемия коронавируса началась уже полтора года назад, и с самого начала у ученых были данные о том, что аллергики реже заболевают COVID-19. Специалист отметил, что исследователи уже сделали несколько предположений о связи аллергии и низкой заболеваемости коронавирусом, но все они пока не подтверждены.

Он также подчеркнул, ссылаясь на данные зарубежных ученых, что для пациентов с коронавирусом, страдающим от аллергической бронхиальной астмы, наличие ковида не усиливает риск тяжелого течения болезни.

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