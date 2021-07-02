В Ленобласти стало известно о 191 новом случае коронавируса

В Ленинградской области зафиксирован еще 191 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 49 144 случая заболевания. При этом выздоровели 44 993 пациента, включая 75 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 10 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 1773.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1671 новый случай. На первой строчке списка оказалась Москва — 6893. Второе место у Московской области — 2488.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность.