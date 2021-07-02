В Петербурге 2 июля будет тепло до +26 градусов и без осадков

Южная периферия антициклона принесет в Петербург теплую погоду в пятницу, 2 июля. Осадков сегодня можно не ждать.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня город на Неве окажется под властью южной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, но существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет на 3-4 градуса выше нормы.

«Днём термометры покажут +24…+26 градусов, по области ожидается +22…+27 градусов», — отмечает синоптик.

Северо-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление особо не изменится и составит 761 мм рт.ст., что около нормы.

Отсутствие дождей и жаркая погода сохранится в Северной столице и на выходных. В субботу днем термометры покажут +26 градусов, а в воскресенье и понедельник — от +27 до +29 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге.