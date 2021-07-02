Более половины россиян высказались против возможности нового локдауна

При этом идею ввести локдаун поддержал каждый пятый житель РФ. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

При этом идею ввести локдаун поддержал каждый пятый житель РФ. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Более половины россиян выступили против нового локдауна.

Согласно исследованию банка «Открытие», 51% опрошенных отмечает, что локдаун ударит по доходам населения и «окончательно убьет экономику». Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа, Московского региона и Приволжья.

При этом идею ввести локдаун поддержал каждый пятый житель РФ. В Москве и Московской области так ответили 28% респондентов, в Петербурге и Ленобласти — 32%.

С начала пандемии в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в некоторых регионах России ввели систему QR-кодов. Это значит, что без прививки или антител нельзя попасть в те или иные учреждения. Такие правила действуют, например, в Москве.