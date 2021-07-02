Госпитализированного с ковидом Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Госпитализированного с ковидом Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Состояние Мамонова оценивается как крайне тяжелое. Фото: кадр из фильма "Остров"

Госпитализированного с коронавирусом актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Об этом рассказала его жена Ольга.

«Состояние крайне тяжелое», — цитирует ее РИА «Новости».

Напомним, заболевшего ковидом 70-летнего актера доставили в Коммунарку пять дней назад. Он находится в реанимационном отделении. 14 апреля Петр Мамонов отметил 70-летие. Два года назад он перенес инфаркт с последующей операцией на сердце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер, поэт, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в подмосковной Коммунарке.

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