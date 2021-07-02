Попова: пандемия коронавируса не будет последней

Попова: пандемия коронавируса не будет последней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Гава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 — это не последняя в истории человечества пандемия. По ее словам, это очевидно.

«Конечно, сегодня очевидно, это не последняя в истории человечества такая пандемия», — цитирует ее РИА «Новости».

С начала пандемии выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин призвал жителей столицы не упускать возможность получить дополнительную защиту от ковида и напомнил о важности иммунитета сейчас, в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», при котором симптомы становятся более тяжелыми.

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Попова: пандемия коронавируса не будет последней