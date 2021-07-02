«День Достоевского» пройдет в Петербурге 3 июля: коронавирус внес свои коррективы

Фестиваль «День Достоевского» состоится в офлайне, однако пандемия внесла свои коррективы.

Уже в эту субботу, 3 июля, в Северной столице пройдет фестиваль «День Достоевского». Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мероприятие пройдет очно.

Однако изменения коснутся фестиваля. Например, в этом году не будет шествия героев писателя в виде огромных марионеток по Кузнечному переулку. Ведь в городе на Неве сегодня наложен запрет на мероприятия, численность которых больше 75 человек.

Но организаторы нашли выход. Планируется, что куклы-герои и артисты отправятся на прогулку по рекам и каналам на катере. Это случится в ночь со 2 на 3 июля.

При этом, днем 3 июля жители и гости города смогут отправиться на тематические прогулки-экскурсии по Петербургу по мотивам произведений Ф.М. Достоевского.

Отмечается, что музей хлеба намекает на кулинарный аспект произведений. В связи с этим там подготовили программу «Кухня писателя».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1 июля отмечали День реставратора. Для города это особая дата.