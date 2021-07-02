В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

В Ленобласти в ближайшее время ожидаются штормовой ветер и грозы. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Сегодня, 2 июля, начиная с 13 часов местами на территории региона пройдут ливни, грозы с кратковременным усилением ветра до 15 метров в секунду.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.