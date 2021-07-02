Глава комитета по природопользованию Петербурга уходит с поста

Глава комитета по природопользованию Петербурга уходит с поста
Денис Беляев. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Глава комитета по природопользованию в Северной столице Денис Беляев написал заявление об уходе с работы по собственному желанию.

Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова самого Беляева, который заявил, что уходит с должности по собственному желанию. Потому как, так сложились семейные обстоятельства.

Стоит заметить, что на посту председателя комитета Денис Беляев находился с позапрошлого года, с середины 2019.

В комитете происходят такие глобальные изменения в связи с большим расширением его полномочий. Так, весной было принято решение, что «мусорную реформу» со стороны Смольного будет курировать комитет по природопользованию. Хотя ранее планировалось, что этим займется энергетический блок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ректор ВШЭ уходит с поста после 30 лет работы в университете.

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