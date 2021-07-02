В Пулково задерживают пять самолетов

В аэропорту Петербурга задерживают пять самолетов. Фото: Baltphoto

В аэропорту Петербурга задерживают пять самолетов. Фото: Baltphoto

В пятницу, 2 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Баку, Якутска, Волгограда, Новокузнецка, Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс N4 647 до Баку. Рейс обслуживает авиакомпания «Северный ветер». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:20, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс R3 488 до Якутска. Туда полетит самолет авиакомпании «Якутия». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 22:40.

Также задерживают рейс FV 6115 до Волгограда. Самолет должен был улететь в 19:40.

Кроме того позже положенного вылетит рейс N4 761 до Новокузнецка компании «Северный ветер». Воздушное судно должны были отправить в 00:00.

Рейс FV 5581 прибудет с опозданием. Самолет до Сочи должен был взлететь в 01:50, однако судно полетит позже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.