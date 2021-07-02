Сосновый Бор будет столицей Ленобласти в 2023 году

Сосновый Бор будет столицей Ленобласти в 2023 году
В голосовании принимали участие Бокситогорск, Волхов, Кириши, Луга и Кировск. Фото: Интернет-портал города Сосновый Бор

Сосновый бор станет столицей Ленинградской области на год — его очередь придет в 2023 году. Всего заявки подавали 7 претендентов.

Об этом стало известно в пятницу, 2 июля. Ежегодно конкурс проводят среди 17 районов и одного городского округа. Также в голосовании принимали участие Бокситогорск, Волхов, Кириши, Луга и Кировск.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, город, одержавший победу в конкурсе, не может удерживать статус столицы несколько лет подряд. Кроме того, стать столицей 47-го региона можно не чаще одного раза в 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прошлом году столицей Ленобласти была выбрана Гатчина. Гатчина является крупнейшим городом региона.

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