Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины «Спутника V»

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины «Спутника V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказала представитель Минздрава Зузана Элиашова.

Речь идет о 160 тыс. доз неиспользованного препарата. По словам Элиашовой, Россия приобрела вакцину по той же цене, по которой продала — по $9,95 доллара за одну дозу.

Как сообщили «РИА Новости», специалист напомнила, что причиной отказа от вакцины стал ее истекающий срок годности.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма. В отношении других вакцин снижение составляет в 3-5 раз.

"Спутник V" \Россия Словакия


 

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