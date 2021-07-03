Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 1 733 человека

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 733 человека.

Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 474 тыс. 668 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 4 695 активных больных. При этом 453 301 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 2 590 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Петербург, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 196 новых случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге меньше людей стали ложиться в больницу с коронавирусом.