В Ленобласти еще 196 человек заболели коронавирусом

За последние 24 часа в Ленобласти выявили 196 случаев КОВИД. Фото: pixabay

За последние 24 часа в Ленобласти выявили 196 случаев КОВИД. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 196 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 3 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 49 340 случаев заболевания. При этом выздоровели 45 065 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 19 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 446 человек. Следом идет Петербург — 1 733 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 2 596 новый ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление