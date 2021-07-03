В России за сутки коронавирусом заболели более 24 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели более 24 тыс. человек
В России коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay.com

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 439 человек.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 млн 585 тыс. 799 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 697 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 137 262 гражданина РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 19 899 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 053 417 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1733 случая. На первой строчке списка оказалась Москва — 7446. Второе место у Московской области — 2596.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кубани детей до 14 лет будут селить без обязательного ПЦР-теста.

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