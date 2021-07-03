В субботу в Петербурге не заканчивается жара

В субботу, 3 июля в Северной столице будет тепло и солнечно . Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что условия погоды в городе на Неве сейчас формирует периферия антициклона. Облаков в зоне его влияния будет мало. Город сегодня обойдут дожди. В изменении температурных показателей вновь сохранится тенденция к повышению.

Градусники горожан покажут +26…+28°, а в Ленинградской области же +24…+29°. Ветер будет дуть северо-восточный 3-8 м/с.

На этом тепло в Северной столице не заканчивается. Так, следующие три дня погода будет меняться мало, а температура воздуха еще вырастет. Уже на будущей недели, во вторник столбики термометров покажут 30-градусные отметки.

Также атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что уже немного выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге.