После матча в Петербурге: у болельщиков из Финляндии выявили «дельта»-штамм COVID

После матча в Петербурге: у болельщиков из Финляндии выявили «дельта»-штамм COVID
У финских болельщиков после посещение Петербурга нашли «дельта»-штамм ковида. Фото: pixabay.com

У болельщиков из Финляндии, которые вернулись из Санкт-Петербурга, обнаружили «дельта»-штамм новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает издание Yle.

В Министерстве социального развития и здравоохранения Финляндии заявили, что были выявлены все случаи заражения среди посетивших город на Неве футбольных фанатов.

Некоторую часть зараженных болельщиков и их близких отправили на карантин. Отмечается, что за его нарушение выписывается штраф.

Ранее стало известно, что в Финляндию из Северной столицы возвратились болельщики Чемпионата Европы по футболу. Когда фанаты приземлились им было необходимо сделать тесты на ковид. Так вирус был обнаружен у 400 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что математики СПбГУ рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом.

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