Иммунолог рассказал о течении коронавируса у вакцинированных

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказала вероятность заражения коронавирусом после вакцинации есть, но течение болезни у таких пациентов будет чаще проходить в легкой форме.

«Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98–99%», — сказал он в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, период заразности у вакцинированных длится гораздо меньше, чем у тех, кто не привился.

С начала пандемии в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели 5 053 417 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лекарства против коронавируса «ЭпиВакКорона», которое было создано центром «Вектор», в Москве больше нет. Вакцинировать москвичей начали данным препаратом совсем недавно, с 14 мая 2021 года.