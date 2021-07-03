В Петербурге задержали курьера с поддельными ПЦР-тестами

В Петербурге задержали курьера с поддельными ПЦР-тестами
Сотрудники полиции адержали 31-летнего мужчину, который посредством курьерских услуг, занимался реализацией поддельных медицинских справок связанными с ковидом. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Центральном районе Петербурга сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России задержали курьера, торгующего медсправками, связанными с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 2 июля у станции метро площадь Александра Невского задержали 31-летнего мужчину, который посредством курьерских услуг, занимался реализацией поддельных медицинских справок связанными с ковидом.

Так, за полторы тысячи рублей можно было приобрести поддельный ПЦР-тест на коронавирус. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Невского района задержали за продажу поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус. Липовые результаты он продавал за 1900 рублей.

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