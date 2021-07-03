До 29 градусов жары ожидается в Ленобласти в воскресенье

В воскресенье, 3 июля, в Ленинградской области ожидается малооблачная погода, без осадков.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов, Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днём умеренный.

Днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.