До 29 градусов жары ожидается в Ленобласти в воскресенье

До 29 градусов жары ожидается в Ленобласти в воскресенье
Жителей Ленобласти ожидает теплая погода. Фото: Pixabay

В воскресенье, 3 июля, в Ленинградской области ожидается малооблачная погода, без осадков.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов, Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днём умеренный.

Днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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