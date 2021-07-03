Эксперты назвали три признака рака, которые можно обнаружить на языке

Эксперты назвали три признака рака, которые можно обнаружить на языке
Названы три признака рака, которые можно обнаружить на языке. Фото: pixabay

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать симптомы рака полости рта.

Если у больного долго не проходит воспаление, похожее на красную или белую точку, то стоит обратиться к врачу, сообщает Daily Expre.

Среди прочих тревожных знаков опасного заболевания называются язва или шишка, которая не проходит самостоятельно На наличие на онкологического заболевания может указывать также то, что язык начинает кровоточить при случайном прикусывании.

Риск развития рака полости рта возрастает от употребления алкоголя, курения и заражения вирусом папилломы человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов.

здоровье онкология рак


 

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