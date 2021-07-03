В Петербурге появилась уличная фреска про пандемию и Евро-2020

В Петербурге появилась уличная фреска про пандемию и Евро-2020
Фреска появилась в арке одного из домов в Северной столице. Фото: скриншот Instagram

Петербургские уличные художники создали фреску, посвященную матчам чемпионата Европы по футболу, которые провели в разгар пандемии коронавируса.

«Вирусную» фреску создала команда Urbanfresco. Она появилась в арке одного из домов в Северной столице. Точный адрес художники не раскрывают.

«Здоровые болельщики болеют за победу над вирусом. Матч в разгаре. Будьте здоровы!», — так авторы подписали работу на своей странице в Instagram.

На изображении футболисты играют нарисованным коронавирусом вместо мяча. При этом на головах у спортсменов пририсованы шипы как у COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коммунальщики закрасили «Женскую власть» на Боровой улице. Рисунок появился на стене 8 марта прошлого года, группа художников-создателей осталась неизвестной.

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