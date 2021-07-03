Во Флориде число жертв обрушения дома выросло до 24 человек

В городе Серфсайд в американском штате Флорида из-под обломков жилого дома извлекли тела еще двух погибших.

Как сообщает AP News со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Лавин Каву, общее число жертв обрушения дома в Серфсайде достигло 24 человек. Ранее было известно, что спасатели извлекли из-под завалов тела 22 человек. Еще 124 человека продолжают искать.

Обрушение 12-этажного дома случилось ночью 24 июня. Причины обрушения все еще устанавливаются. На следующий день во Флориде объявили режим ЧС по указу американского президента Джо Байдена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гаити произошло крушение самолета, шесть человек погибли. Самолет рухнул в 50 километрах от города Порт-о-Пренса, столицы страны. Борт вылетел вечером 3 июля в сторону Жакмеля.