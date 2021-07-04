В Ленобласти 211 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 211 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 4 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 49 551 случай заболевания. При этом выздоровели 45 132 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 19 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 624 человек. Следом идет Петербург — 1 784 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 2 996 новый ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут принять участие в повторной вакцинации от коронавируса с понедельника, 5 июля.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные выходные.