В России за сутки коронавирусом заболели более 25 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели более 25 тыс. человек
Коронавирус в России продолжает набирать обороты. Фото: Комздрав

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 142 человека.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 млн 610 тыс. 941 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 663 россиянина. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 137 925 гражданина РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 15 484 человека. Общее количество выздоровлений достигло 5 068 901 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1784 случая. На первой строчке списка оказалась Москва — 7624. Второе место у Московской области — 2696.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Минздраве не знают, насколько хорошо вакцины защищают от заражения COVID-19.

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