В понедельник в Петербурге ожидается 30-градусная жара

В понедельник, 5 июля, в Петербурге ожидается жаркая погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +17…+19 градусов, а в окрестностях – до +15 градусов. Днем столбики термометров покажут +28…+30 градусов.

Ветер восточный, будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.