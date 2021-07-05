В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 219 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 219 человек
В Ленобласти ежедневно выявляют новые случаи коронавируса. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 219 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. За указанный период стало известно о 12 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 49 770 заболевших с начала пандемии. Выздоровели из числа заболевших ковидом 45 190 человек, в том числе 58 пациентов были выписаны за последние сутки.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 25 месте. Петербург находится на третьем — 1 828 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 557 человек. Второе место у Подмосковья — 2 651 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 июля Ленобласть перешагнула рубеж в четверть миллиона вакцинированных от коронавируса. В администрации региона подчеркнули, что ежедневно прививку в регионе делают около семи тысячи человек.

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