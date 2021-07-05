Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновятся 15 июля

Машины будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Фото: ecolines.net

Машины будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Фото: ecolines.net

Латвийская компания Ecolines с середины июля восстановит регулярное автобусное сообщение между Северной столицей и Хельсинки.

Представитель Ecolines Андрей Волков отметил, что автобусное сообщение решили восстановить по многочисленным просьбам пассажиров. Машины будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Позже они будут следовать ежедневно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поехать смогут люди, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия. Цена поездки 2,7 тысяч рублей.

Из-за COVID-19 это автобусное сообщение приостановили весной 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия перехотела отменять масочный режим из-за вернувшихся из Петербурга болельщиков. В Финляндии все еще будут просить носить средства индивидуальной защиты в связи с тем, что есть большое количество зараженных граждан, которые вернулись из Петербурга с чемпионата Евро-2020.