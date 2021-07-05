Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновятся 15 июля

Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновятся 15 июля
Машины будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Фото: ecolines.net

Латвийская компания Ecolines с середины июля восстановит регулярное автобусное сообщение между Северной столицей и Хельсинки.

Представитель Ecolines Андрей Волков отметил, что автобусное сообщение решили восстановить по многочисленным просьбам пассажиров. Машины будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Позже они будут следовать ежедневно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поехать смогут люди, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия. Цена поездки 2,7 тысяч рублей.

Из-за COVID-19 это автобусное сообщение приостановили весной 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия перехотела отменять масочный режим из-за вернувшихся из Петербурга болельщиков. В Финляндии все еще будут просить носить средства индивидуальной защиты в связи с тем, что есть большое количество зараженных граждан, которые вернулись из Петербурга с чемпионата Евро-2020.

Ecolines автобусное сообщение санкт-петербург финляндия хельсинки


 

Новости партнеров
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белоруссия попросила Россию выдать певицу Агурбаш
За неделю Комтранс эвакуировал 440 автомобилей, нарушивших правила парковки
ФСБ предотвратила серию терактов в России
Чиновники рассказали, почему за мусор на озере Донцо не штрафуют
Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновятся 15 июля
Темпы вакцинации растут: в Петербург привезли 49 тысяч доз «Спутника V»
Торговый центр «Родео Драйв» эвакуировали из-за короткого замыкания
Как защититься от опасного борщевика, заполонившего Петербург и область