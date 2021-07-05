Минобороны отсудило 500 тысяч рублей у полковника, поставившего солдат под выстрел танка

В результате выстрела танка Т-72Б3 и подрыва снаряда рядом с солдатами погиб рядовой. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В результате выстрела танка Т-72Б3 и подрыва снаряда рядом с солдатами погиб рядовой. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургский гарнизонный военный суд взыскал 500 тысяч рублей с полковника Дениса Горелышева, который поставил солдат под выстрел танка. В результате погиб один рядовой, еще двое пострадали.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, представитель Минобороны РФ просил взыскать с полковника 3 млн рублей. Горелышев служил в войсковой части начальником инжерных войск.

Инцидент произошел 7 сентября 2017 года. Полковник проводил тренировку на подрывных станциях. Он разместил личный состав в секторе ведения огня танков. В результате выстрела танка Т-72Б3 и подрыва снаряда рядом с солдатами погиб рядовой. Еще двое рядовых получили тяжелые травмы.

В 2019 году Ленинградский областной суд взыскал с российской казны в пользу потерпевших более 6 млн рублей.

Горелышев в суде признал свою вину, но заявил, что сумма ущерба, которую выставило Минобороны, слишком большая для него. Он указал, что активно оказывал помощь потерпевшим, а также выплатил каждому из пострадавших по 10 тысяч рублей.

В результате Военный суд взыскал с полковника в пользу Минобороны 500 тысяч рублей материального ущерба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подполковника полиции заключили под стражу за взятки в 1,25 млн рублей.