Четверо претендентов: кто и как прорвался в полуфинал Евро-2020

Все полуфиналисты чемпионата Европы определены, уже завтра, 6 июля, станет известна одна из команд, которая поборется за титул чемпиона. Из четырех сборных три уже побеждали.

В четверку лучших команд попали Испания, Италия, Дания и Англия. Первые две команды встретятся уже завтра, 6 июля. В среду, 7 июля, играть будут команды из Англии и Дании. Оба решающих матча пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Испанцам пришлось попотеть, чтобы выйти в полуфинал. Матч с хорватами стал для сборной неожиданно непростым – он завершился со счетом 3:5. У Швейцарии команда не смогла победить в основное время и довела до серии пенальти.

Итальянцы в четвертьфинальном матче с Бельгией вели себя увереннее. Своих преимущества команда реализовала к середине первого тайма. Бельгийцы, которые решили отыграться, открыли возможность для контратак, так что счет итальянцы удвоили уже в конце первого тайма. Бельгия смогла отыграть только один гол – матч закончился со счетом 2:1.

Для многих появление Дании и Чехии в четвертьфинале стало неожиданностью. Дания в предыдущих матчах успела забить десять голов, так что она продолжила серию. Игру команде удалось завершить со счетом 1:2.

Встреча Украины и Англии оказалась довольно предсказуемой — 0:4, и Англия оказалась в полуфинале.

Финал также пройдет в Лондоне. Главная интрига чемпионата – кто станет победителем Евро-2020 – будет раскрыта 11 июля.

Отметим, что в Петербурге матчей проходить больше не будет. Северная столица в этом году приняла семь игр.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургскими трамваями на Евро-2020 воспользовались 7000 болельщиков.