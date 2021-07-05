В Петербурге матчи Евро-2020 посетили почти 133 тысячи человек

В городе подводят итоги после проведенных матчей чемпионата Европы.

В Санкт-Петербурге огласили первые итоги петербургской части Чемпионата Европы-2020. Цифрами поделились в пресс-службе Смольного.

Известно, что город посетили 132,8 тысяч болельщиков. Они наблюдали за шестью матчами группового этапа и одним матчем четвертьфинала. Последняя встреча в рамках Евро-2020 в Петербурге состоялась 2 июля.

В период с 12 июня по 2 июля в городе перевезли 25 миллионов пассажиров, а в дни матче пассажиропоток составил 12,5 миллионов человек. Все болельщики и волонтеры пользовались общественным транспортом бесплатно. Они ездили не только на метро, но также, например, на автобусах-шаттлах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, кто и как прорвался в полуфинал Евро-2020.