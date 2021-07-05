Владелец «Спартака» призвал заменить Черчесова иностранцем

Владелец «Спартака» призвал заменить Черчесова иностранцем
Тренер Станислав Черчесов. Фото: РФС

Федун считает, что сборной России поможет амбициозный тренер из заграницы.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что нужно заменить главного тренера сборной России по футболу. Сейчас этот пост занимает Вячеслав Черчесов, с которым команда не смогла выйти в плей-офф. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Федун поддержал идею увольнения Черчесова и рассказал, кто должен занять его место. По мнению владельца «красно-белых», в сборную должен прийти амбициозный иностранец.

«Наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной»,

— поделился мнением Федун.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин считает, что вопрос об отставке Черчесова уже решен.

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Владелец «Спартака» призвал заменить Черчесова иностранцем